Skip to content
5 June 2026

Long Read

‘We need to expect the unexpected’: Colleges brace for energy emergencies

Colleges spent three years recovering from the shock triggered by Russia’s invasion of Ukraine. Now, as tensions in the Middle East spark fresh volatility in global energy markets, FE leaders explain how they are trying to protect their budgets from the next global crisis

Jessica Hill

More from this author
10 min read
|

See comments

Listen to this story

Members can listen to an AI-generated audio version of this article.

1.0x

Audio narration uses an AI-generated voice.

0:00 0:00

Donald Trump’s decision to strike Iran may seem far removed from England’s colleges, but it could put a severe dent in their balance sheets. Russia’s invasion of Ukraine in February 2022 unleashed an energy crisis that sent college utility bills soaring by 59 per cent in a single year and left some institutions facing severe financial pressures.

The sector enjoyed a welcome reprieve in 2024-25, when energy costs fell by 16 per cent. Yet that recovery remains fragile.

While total college income has increased by 30 per cent in the past four years, energy costs have risen by 44 per cent, according to DfE’s latest data.

Become a member for unlimited access to FE Week

subscribe

Our members enjoy early access to exclusive content and in-depth articles before anyone else. Get expert journalism on FE and skills, experience fewer ads, and unlock a growing range of member benefits.

Share

Explore more on these topics

Colleges

No Comments

More from this topic

Principal sums: 97 college chiefs now on £200k-plus packages

Analysis finds three colleges now spend over £300k on their bosses
18h | Colleges

New CEO appointed to Windsor Forest Colleges Group

Oliver Symons will join this autumn from Moulton College
1w | Colleges

Recent articles in news

Early Access

Member early access content

Exclusive

‘West Bacc’ qualification announced by Labour mayor
18h | Young people
Early Access

Member early access content

Exclusive

Units provider list widens despite quality concerns
18h | Apprenticeships
Members Exclusive

Member only content

Exclusive

Principal sums: 97 college chiefs now on £200k-plus packages
18h | Colleges

City & Guilds threatened with legal action over ‘disgraceful’ staff cuts plan
2d | Awarding

Featured jobs from FE Week jobs / Schools Week jobs

Director of Finance
4d Barnet and Southgate College

Deputy Head of School – Construction and Motor Vehicle/Motorcycle
2 Apr 2026 Carshalton College

Teacher of Vocational Graphics
2 Apr 2026 Runshaw College

Maths & Digital Skills Teacher
2 Apr 2026 Novus

Sponsored

Browse more news

More strikes set for England’s largest exam board

3d | FE workforce

FE falls as bootcamps boom in priority skills pipeline

3d | Skills reform

DfE unable to show whether £270m Multiply programme improved maths

6d | Adult education

UCU Congress: Pooled votes backed for next teacher strike

7d | FE workforce

Exclusive

Mayors hand £5.5m in capital grants to independent training providers

7d | Training providers