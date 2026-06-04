Listen to this story Members can listen to an AI-generated audio version of this article. 1.0x Audio narration uses an AI-generated voice. 0:00 0:00 Become a member to listen to this article Subscribe Donald Trump’s decision to strike Iran may seem far removed from England’s colleges, but it could put a severe dent in their balance sheets. Russia’s invasion of Ukraine in February 2022 unleashed an energy crisis that sent college utility bills soaring by 59 per cent in a single year and left some institutions facing severe financial pressures. The sector enjoyed a welcome reprieve in 2024-25, when energy costs fell by 16 per cent. Yet that recovery remains fragile. While total college income has increased by 30 per cent in the past four years, energy costs have risen by 44 per cent, according to DfE’s latest data. Become a member for unlimited access to FE Week subscribe Our members enjoy early access to exclusive content and in-depth articles before anyone else. Get expert journalism on FE and skills, experience fewer ads, and unlock a growing range of member benefits.