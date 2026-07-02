Nowadays, Jane Knight is the embodiment of the organisation she founded. Impeccably dressed and rarely seen without one of her trademark wide-brimmed hats – many of which she makes herself – she is an assured networker.

But 12 years ago, after leaving her role as a college careers adviser and apprenticeships manager to raise her son Daniel, Knight barely recognised herself.

“You’re just known as being someone’s mum instead of being known for you,” she reflects.