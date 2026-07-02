Listen to this story Members can listen to an AI-generated audio version of this article. 1.0x Audio narration uses an AI-generated voice. 0:00 0:00 Become a member to listen to this article Subscribe Nowadays, Jane Knight is the embodiment of the organisation she founded. Impeccably dressed and rarely seen without one of her trademark wide-brimmed hats – many of which she makes herself – she is an assured networker. But 12 years ago, after leaving her role as a college careers adviser and apprenticeships manager to raise her son Daniel, Knight barely recognised herself. “You’re just known as being someone’s mum instead of being known for you,” she reflects. Become a member for unlimited access to FE Week subscribe Our members enjoy early access to exclusive content and in-depth articles before anyone else. Get expert journalism on FE and skills, experience fewer ads, and unlock a growing range of member benefits.